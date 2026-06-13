Турция с историческа трансформация. Една промишленост процъфтява
Националните постижения в областта на сушата, морето, въздуха и космоса не само гарантират сигурност, но и укрепват мощта на Турция в световен мащаб
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Националните постижения в областта на сушата, морето, въздуха и космоса не само гарантират сигурност, но и укрепват мощта на Турция в световен мащаб
"Райнметал" влезе в центъра на усилията на Европа за превъоръжаване