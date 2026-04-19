Тръмп ще разследва мистериозното изчезване и смъртта на 11 учени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да разследва изчезването и смъртта на 11 учени в Съединените щати до 2022 г. Думите на американския президент бяха цитирани от Fox News .

„Надявам се да е инцидент, но ще разберем през следващата седмица и половина. Току-що бях на среща по този въпрос“, каза Тръмп. Белият дом и Националната администрация за ядрена сигурност (NNSA) в момента разследват инцидентите.

Според Fox News, членът на Комисията по надзор на Камарата на представителите Ерик Бърлисън призовава за спешно разследване от страна на ФБР. Изчезналите или починали учени са били ангажирани с ядрени и космически изследвания. Някои от тях са изчезнали при мистериозни обстоятелства.

Сред изчезналите са 48-годишният Стивън Гарсия, който е работил в компания за отбранителен подизпълнител, 68-годишният генерал от военновъздушните сили в оставка Уилям Нийл Маккасланд, който е ръководил програмата за научно и технологично развитие на Пентагона и 60-годишната Моника Реза, която е работила в комплекса за отбрана и космос. Изчезнали са и служителите на Националната лаборатория в Лос Аламос Антъни Чавес и Мелиса Касиас, както и биологът от Novartis Джейсън Томас.

На 16 април, по време на брифинг в Белия дом, репортер на Fox News помоли прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит да коментира тези случаи, както и съобщенията, че изчезналите или починали учени „се смята, че са имали достъп до класифицирани ядрени или аерокосмически материали“. Прессекретарят заяви, че администрацията на Тръмп планира да разгледа въпроса, ако съответните агенции го сметнат за необходимо, и да докладва.





