Тръмп със светкавична реакция за венецуелските самолети. Предупреждението

Доналд Тръмп предупреди за последствията ако прелетят отново венецуелски самолети прелетят над американски военноморски кораби.

"Ако ни поставят в опасна ситуация, ще бъдат свалени", заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от БиБиСи.

Изказването на президента идва в отговор на двата венецуелски изтребителя F-16, които прелетяха над разрушител на американските военноморски сили в Карибите на 5 септември.

На въпрос от репортери в Овалния кабинет какво ще се случи, ако венецуелски самолети отново прелетят над американски кораби, Тръмп каза,че Венецуела ще бъде в "затруднено положение". След това Тръмп се е обърнал към генерала си, застанал до него, като му заявил, че може да направи всичко, което си поиска, ако ситуацията ескалира.

Припомняме, че на 3 септември Тръмп обяви, че САЩ са ударили кораб, за който се предполага, че е пренасял наркотици, в южната част на Карибите. 11 души загинаха при нападението. По думите на американския президент военната операция на САЩ е била насочена към членове на венецуелската банда Tren de Aragua. Това е първата известна операция след неотдавнашното разполагане на военни кораби от администрацията му в южната част на Карибския басейн.

Тръмп е определил борбата с наркокартелите като водеща цел на своята администрация. Тя част от по-широки усилия за ограничаване на миграцията и подсигуряване на южната граница на САЩ. Въпреки че корабите на бреговата охрана и военноморските сили на САЩ редовно оперират в южната част на Карибския басейн, настоящото натрупване е значително по-голямо от обичайното разполагане на сили в региона.

