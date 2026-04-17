Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови критики към Италия заради отказа ѝ да подпомогне военните действия срещу Иран, предаде АНСА.

"Италия не беше до нас и ние няма да бъдем до нея", написа Тръмп в социалната мрежа Трут соушъл. Той сподели и статия на британския в. "Гардиън" с информация за отказа на Рим да позволи използването на военновъздушна база в Сицилия от американски самолети, пише БТА.

Напрежението между двете страни се засили и след като премиерът Джорджа Мелони определи като "неприемливи" изказванията на Тръмп срещу папа Лъв XIV. Американският президент по-рано разкритикува понтифика, определяйки го като "слаб" по отношение на престъпността и "неуспешен" във външната политика.

