Тръмп отказа срещата с Путин. Причината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде Франс прес.

Тръмп каза това, след като по-рано вчера стана ясно, че засега няма да има нова среща между него и Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна.

"Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера, предаде БТА.

Той каза, че все още не е взел решение дали ще пътува за разговоритe и в следващите два дни от администрацията ще съобщят какви ще бъдат следващите стъпки по въпроса.

В същото време руският специален пратеник по инвестициите и икономическото сътрудничество Кирил Дмитриев написа в Екс, че подготовката за среща между президентите продължава.

