Тръмп извади червен картон на Си Цзинпин

Напрежение в отношенията между САЩ и Китай.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля "сериозно увеличение" на митата върху вноса на китайски стоки, написа той в в социалната платформа "Трут Соушъл" (Truth Social), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп допълни, че няма причина да проведе среща с китайския си колега Си Цзинпин след две седмици в Южна Корея. Очакванията бяха там те да се срещнат при участието си на срещата на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в края на октомври.

"Трябваше да се срещна с президента Си след две седмици на в Южна Корея, но сега изглежда няма причина да го правя", написа Тръмп.

Белият дом и китайското посолство във Вашингтон не отговориха веднага на искане на Ройтерс за коментар.

Вчера китайското министерството на търговията съобщи, че разширява обявените през април мащабни мерки за контрол върху износа на редкоземни елементи, които доведоха до недостиг по целия свят, преди серия от сделки с Европа и САЩ да облекчат, но не и да премахнат кризата с доставките, припомня Ройтерс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com