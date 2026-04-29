Тръмп изненада Мелания, последва и закана ОБНОВЕНА

Доналд Тръмп демонстрира открито симпатиите си към британското кралско семейство по време на реч в Белия дом във вторник вечерта (28 април).

Докато възхваляваше крал Чарлз и семейството му, той направи шега за продължителността на своя брак, която мнозина възприеха като лек намек към съпругата му Мелания.

По време на втория ден от държавното посещение на Чарлз и кралица Камила в САЩ, Тръмп ги посрещна тържествено и отправи множество комплименти. Това е първа подобна визита от 2007 г., когато покойната кралица Елизабет II беше в страната.

Президентът разказа за майка си Мери Ан Маклауд и нейната любов към британската монархия, включително симпатиите ѝ към младия Чарлз. Малко преди това той похвали брака на родителите си, продължил 63 години, след което се обърна към Мелания с думите, че двамата няма да могат да постигнат подобен рекорд, което предизвика смях в публиката.

Последва обаче и закана. Иранците "имат интерес да се вразумят бързо!", написа американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл, докато преговорите между Вашингтон и Техеран са напълно блокирани от няколко дни.

"Иран не може да се вземе в ръце. Те не знаят как да постигнат споразумение" по ядрения въпрос, добави Тръмп и публикува своя снимка в костюм и черна вратовръзка, държащ автомат, на фона опустошения от бойни действия с коментар: "ШЕГИТЕ ПРИКЛЮЧИХА!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com