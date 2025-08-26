Тръмп издаде проблем на Путин, който го вбесява

Стопанинът на Белия дом с нов коментар за колегата си от Кремъл и за изхода на войната.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви този понеделник, че отново е разговарял по телефона със своя руски колега Владимир Путин.

Последният телефонен разговор между двамата лидери беше на 18 август, когато Тръмп се оттегли за кратко от срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски и европейските ръководители в Белия дом, за да се чуе с Путин, предаде Новини.бг

На журналистически въпрос дали оттогава са се чували, републиканецът потвърди, че именно този понеделник двамата са разговаряли.

Всеки разговор, който имам с него, е прекрасен разговор. Винаги след това обаче, за съжаление, някоя ракета бива изстреляна срещу Киев или друг украински град, и това много ме ядосва, коментира американският президент.

Обитателят на Белия дом обаче разясни, че въпреки всичко продължава да бъде оптимист за прекратяването на войната в Украйна в най-скоро време, предаде La Razon.

