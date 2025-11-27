Меркел посочи големия провал на Европа!

Бившият германски канцлер Ангела Меркел отхвърли твърденията, че е обвинила частично Полша и балтийските държави за избухването на войната на Русия срещу Украйна, цитира думите ѝ "Политико".

"Трябва да го наречете фалшива новина, което означава, че изобщо не е било казано", каза Меркел пред германския обществен радио-телевизионен оператор "Феникс" в интервю, публикувано в четвъртък.

"Това беше просто дискусия за хронологични развития, както те вече се появяват в книгата ми " Freiheit " [ Свобода ]. Цяла година никой нямаше проблем с това... А след това се вдигна голям шум, защото почти никой вече не чете оригинала", каза тя.

На въпроса дали е имала предвид да обвини за избухването на войната Полша или балтийските държави, Меркел отговори: "Не. Всички ние се провалихме - аз, всички останали - всички ние не успяхме да предотвратим тази война, включително в разговорите ни с американците."

В октомврийско интервю за унгарската медия "Партизан" Меркел отбеляза отказа на Полша и балтийските държави да разрешат директни преговори между нея, френския президент Еманюел Макрон и руския президент Владимир Путин в отговор на струпването на войски от Москва близо до украинската граница през лятото на 2021 г.

В четвъртък Меркел доразви това изявление, казвайки: "Няколко дни преди да направя това предложение на Европейския съвет, президентът на САЩ Джо Байдън се срещна с Владимир Путин. И аз просто не мисля, че е добре, че ние, европейците, също не търсим разговор с Путин и оставяме това изцяло на американската администрация."

