Тръмп и Мохамед бин Салман с ключова среща в Белия дом

На 18 ноември саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде в Белия дом за официално работно посещение с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщава "Ройтерс", като цитира служител на Белия дом.

Визитата идва в момент, когато Тръмп настоява Саудитска Арабия да се присъедини към списъка с държави, приели "Авраамовите споразумения". През 2020 г. Тръмп постигна споразумения с Обединените арабски емирства, Бахрейн, Судан и Мароко за нормализиране на отношенията с Израел.

Саудитците се колебаят да се присъединят поради липсата на стъпки към палестинска държавност.

Тръмп и бин Салман може също да обсъдят споразумение за отбрана между САЩ и Саудитска Арабия. Financial Times съобщи преди две седмици, че има надежди двете страни да подпишат такова споразумение по време на посещението на бин Салман.

Висш служител от администрацията на Тръмп заяви пред Ройтерс, че "има дискусии за подписване на нещо, когато престолонаследникът дойде, но подробностите са в процес на уточняване".

Саудитците са поискали официални гаранции от САЩ за защита на кралството, както и достъп до по-модерно американско оръжие.

