Това е най-красивото място на света! Намира се в Европа

Красивите места по света са много и най-разнообразни, а всяка година се появяват нови класации, които да определят ново "най-красиво място". Според туристическата медия Time Out най-впечатляващото място за тази година е паркът Лос Пикос в Испания.

Известен и като Пикос де Еуропа, той представлява драматична варовикова планинска верига с остри, назъбени върхове, достигащи до 2650 метра. Разположена едва на около 20 километра от Атлантическия бряг, тя се издига рязко над зелените долини, като оформя дълбоки каньони и внушителни скални стени.

Една от най емблематичните пътеки е Cares Trail - 21 километров маршрут, който следва каньон и разкрива серия от водопади, тунели и панорамни гледки. Макар да не е подходящ за напълно начинаещи, умерените наклони го правят достъпен за туристи с добра издръжливост.

Алтернативен начин на придвижване е кабинковият лифт Fuente Dé. Само за няколко минути достигаме високо в планината, откъдето се откриват спиращи дъха гледки към зелените склонове.

На територията на Национален парк Лос Пикос се намират и прочутите Езера на Ковадонга - блестящи сини водни огледала, обградени от планини и буйна растителност. Паркът е защитена зона с диви животни - кафяви мечки, вълци, лешояди, орли. По склоновете често могат да се видят планински кози и пъстри пеперуди, които допълват живописната картина.

В подножието на планините се намира средновековният град Потес - истинско бижу с каменни къщи, дървени фасади и калдъръмени улички. В центъра му се издига Torre del Infantado - кула от XV век, превърната в музей с тераса, предлагаща панорамна гледка към околността.

Районът Arenas de Cabrales в Лос Пикос е известен със своя прочут кабралес - едно от най ароматните и характерни сини сирена в Испания. Градчето е рай за любителите на храната, като ресторантите му предлагат типични северноиспански ястия - богати бобени яхнии, печено месо и рецепти, вдъхновени от планинската кухня.

Пикос де Европа е място, което съчетава сурова природна красота, богата история и кулинарни традиции и определено заслужава нашето внимание, пише lifestyle.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com