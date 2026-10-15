Тежка катастрофа на входа на Евротунела! Влак се сблъска с микробус, 19 души са ранени

Тежка катастрофа предизвика тревога на френския вход на тунела под Ламанша. Товарен влак се сблъска с микробус, превозващ шофьори на камиони, които се подготвяли да преминат към Великобритания. При инцидента са ранени 19 души, съобщават Би Би Си, Ройтерс и Франс прес.

Произшествието е станало вечерта на 15 октомври в района на Кокел, департамент Па дьо Кале, близо до терминала на Евротунела.

Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса.

Първоначалните съобщения във френските медии предизвикаха сериозно безпокойство, след като стана ясно, че петима души са категоризирани като тежко ранени и нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Малко по-късно обаче префектурата на Па дьо Кале уточни, че няма загинали и животът на никого от пострадалите не е в непосредствена опасност.

Според информация на Франс прес се очаква състоянието на петимата първоначално определени като тежко ранени да бъде прекласифицирано в по-ниска степен на спешност.

Микробусът се преобърнал върху релсите

Според първоначалните информации, цитирани от френските телевизии TF1 и местния вестник „Ла Воа дю Нор“, микробусът превозвал шофьори на тежкотоварни автомобили, които трябвало да се качат на железопътната совалка Le Shuttle.

По все още непотвърдени окончателно данни превозното средство се преобърнало върху релсите в района на терминала.

След това било ударено от товарен влак, който не успял да избегне сблъсъка.

Френските власти все още изясняват точната последователност на събитията и причината за катастрофата.

Инцидентът е станал на френската страна на съоръжението, в района на входа към тунела, а не в подводния му участък.

Линейки и хеликоптер пристигнаха на мястото

На мястото незабавно били изпратени спасителни екипи, пожарникари, медицински специалисти и полиция.

В операцията се включил и хеликоптер за спешна медицинска помощ.

Местните власти потвърдиха, че сред ранените има както пътници от микробуса, така и неговият водач.

Първоначалните сведения сочат за травми, включително на главата и краката.

Въпреки сериозността на инцидента френската префектура увери, че няма непосредствен риск за живота на пострадалите.

Спрени влакове и проблеми с пътуванията

Катастрофата предизвика сериозни затруднения в железопътното движение през тунела под Ламанша.

Според френските медии движението на влаковете е било прекъснато, докато спасителните екипи работят на мястото на произшествието.

Компанията Eurostar отмени вечерния си влак от Париж за Лондон, който трябваше да потегли в 21:00 часа местно време.

Появиха се информации и за други отменени курсове, както и за нарушения в товарните превози между двете държави.

Към момента не е обявено кога движението ще бъде напълно възстановено.

Какво представлява Le Shuttle

Тунелът под Ламанша е една от най-важните транспортни връзки между континентална Европа и Великобритания.

Той свързва френския район Кокел, близо до Кале, с Фолкстоун в английското графство Кент.

През него преминават няколко вида железопътни услуги.

Eurostar превозва пътници между Лондон и европейски градове, сред които Париж и Брюксел.

Товарните влакове транспортират стоки, а специализираната услуга Le Shuttle позволява автомобили, микробуси и камиони да бъдат превозвани на железопътни композиции под морското дъно.

Именно към тази система за транспорт се насочвали шофьорите на тежкотоварни автомобили, когато станала катастрофата.

Разследването трябва да установи как микробусът се е оказал на релсите и дали са били спазени всички изисквания за безопасност.

Междувременно френските власти следят състоянието на пострадалите, а транспортните оператори работят за възстановяване на нормалното движение.