Стълбище в скала води до нещо уникално
На 30 км. от Варна
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На 30 км. от Варна
Намира се до град Сопот
Очаква се първите тежкотоварни камиони, които се превозват с ферибот, да са на пристанището на 1 януари
Много британски търговци се презапасяват със стоки от континентална Европа
Президентът на Франция Франсоа Оланд се обяви за пълно премахване на бежанския лагер във френския град Кале, известен с прякора си „Джунглата". Той по...
Делян Люцканов прекарва над месец като доброволец в бежанския лагер край френския град Кале
Протест на мигранти в Кале излезе извън контрол. До напрежението се стигна след като чужденците отказаха да напуснат незаконните си убежища и се налож...
Контейнери с отопление приютиха мигранти в лагера във френския град Кале. Близо 1500 души се очаква да бъдат настанени във въпросните съоръжения до кр...
Когато мигранти и бежанци започнаха да прииждат във френския град Кале през пролетта, той все още приличаше на малък лагер с няколко десетки палатки....
Пожарът в "Джунглата" няма връзка с нападенията в Париж Огромен пожар избухна в бежанския лагер „Джунглата" край френския пристанищен град Кале, съоб...
До края на седмицата бежанците във френския град Кале ще получат отопляеми палатки. Вътрешният министър Бернар Казньов заяви, че мерките са в защита н...
Стачка на френски моряци в неделя е блокирала отново пристанището в Кале и е възпрепятствала стотици пътници, които чакат фериботите за Англия, съобща...
2,4 млрд. евро помощ ще бъдат отпуснати за период от шест години за справяне с проблема с имиграцията, реши Европейската комисия днес. Италия ще полу...
Франция и Великобритания са поискали помощ от останалите страни от Евросъюза за решаване на имигрантската криза в Кале. Апелът идва след като през по...
Имигрантската криза във френския град Кале най-вероятно ще продължи през цялото лято. Това предупреди премиерът на Великобритания Дейвид Камерън, след...
Мигранти хвърлиха в потрес пътници от автобус, чакащ ред за ферибота от Кале до Доувър. Групата бежанци, появила се незнайно откъде, буквално обградих...