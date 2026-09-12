Отпушват трафика край Ламанша
Създадени са 20 нови гранични пункта
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Създадени са 20 нови гранични пункта
Съоръжението е официално открито на 6 май 1994 година
На 6 май 1994 г. кралица Елизабет Втора и френският президент Франсоа Митеран откриха съоръжението
Мълния причини тежка авария и наруши движението на влаковете "Евростар" под Ламанша, съобщи Би Би Си. Стотици пътници са били блокирани с часове, сле...