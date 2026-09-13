Товарен влак падна от мост в Мюнхен, има тежко ранен
Паднали са от 5 метра
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Паднали са от 5 метра
Няма пострадали при инцидента
Причината най-вероятно е грешка на техническия персонал
Дизелов локомотив на товарен влак се е запалил в районна на кърджалийското село Мост
Пострадалият е откаран във филиала на спешения медицински център в града, където е починал
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