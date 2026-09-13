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Влак се запали в Пловдив

Влак се запали в Пловдив

Локомотив на товарна композиция горя тази сутрин на прелеза на бул. „Шести септември". Сигналът за пожара е получен в 9.55 часа в пловдивската пожарн...

05 май | 12:45
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