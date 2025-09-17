Страшна трагедия с балканска инфлуенсърка! Отиде си два дни след сватбата ѝ

Страшна трагедия с балканска инфлуенсърка.

Адна (Алия) Ровчанин-Омербегович на 26 години от Сараево почина само два дни след сватбата си. Адна и съпругът ѝ Фарис се ожениха в събота, 13 септември, в хотел в столицата на Босна и Херцеговина.

Нощта, която е трябвало да бъде най-красивата в живота на младата двойка, се превърна в трагедия, съобщава Kurir.

Според семейството и приятелите ѝ, Адна внезапно се разболяла след сватбеното тържество и била спешно преместена в болницата в Сараево, където била в кома. След два дни, прекарани в болницата, Адна починала в понеделник, 15 септември, на 26-годишна възраст.

Адна е работила в козметичния бизнес и имала собствен салон в Сараево, а приятелите ѝ я описват като трудолюбиво, усмихнато и винаги весело момиче. В социалните мрежи приятели и познати се сбогуват с нея с емоционални послания:

„Вчера беше сред нас, днес те изпращаме. Почивай в мир, скъпа Адна“, „Нека Аллах ти дари Рая и семейството ти с мир в тези трудни моменти“, „Не е честно животът на младите хора да свършва преждевременно. Ще останеш в сърцата ни“, са само част от посланията.

Преди това Адна споделила някои подробности за здравето си в социалните мрежи. Тогава в публикацията тя заявила, че е изпаднала в кома и че едва е оцеляла, но не разкри точната причина за това.

Според неофициална информация се смята, че става въпрос за сътресение на мозъка.

