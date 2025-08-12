Стотици трусове удариха Турция

Северозападната турска провинция Балъкесир беше разтърсена в неделя от мощно земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер. След главния трус в региона на земетръсното огнище са регистрирани над 950 вторични труса с магнитуд в интервала 1,2-4,6.

Максималният афтершок засега, този с магнитуд 4,6, се е случил 8 минути след земетресението с магнитуд 6,1. Земетресенията с магнитуд 3 и по-голям - със сигурност усетени в епицентралния район, а относително по-силните и по-далеч, са около 200, т.е. малко над 20% от регистрираните.

Земетръсните осцилации в епицентралния район са съборили някои изоставени и неподдържани сгради. Срутени са и две минарета на джамии, очевидно пострадали при минали неблагоприятни събития.

По всяка вероятност, сътресенията в градовете Бигадич и Съндъргъ са били с интензивност до VII-VIII степен. Това каза сеизмологът Румяна Главчева.

От специализирана и медийна информация се знае, че земетресението с магнитуд 6.1 е усетено освен в Турция, още в съседните Гърция (Лесбос, Санторини, Хиос, Кос, Родос, Кипър, Северно Беломорие), България, Румъния, РСМ, предаде "Фокус".

У нас главното земетресение е усетено по черноморското крайбрежие (Приморско II-III степен, Бургас II-III, Несебър II, Свети Влас II-III, Варна II степен максимум) и във вътрешността на страната: с интензивност от III-IV степен в Кърджали, III степен в Хасково, II степен в Пловдив, Пазарджик; по-слабо, т.е. само в единични случаи е усетено по високи етажи до 560 километра от епицентъра в Горна Оряховица, Петрич, Благоевград, Русе и София.

