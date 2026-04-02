Орбан стресна Европа! Единственият изход

Унгарският премиер Виктор Орбан призова Европа незабавно да отмени санкциите срещу руската енергия, за да защити икономиката си от една от най-тежките икономически кризи в историята си, породена от войната с Иран.

В отговор на предупреждението на полския премиер Доналд Туск, че последните действия на Тръмп и Орбан приличат на „мечтания план на Путин“, унгарският премиер засили призивите си за проруски завой в политиката на Европейския съюз, съобщава „Гардиън“, цитиран от БГНЕС.

„Европа се движи към една от най-тежките икономически кризи в своята история. Светът е изправен пред сериозна енергийна криза. Европа е в сериозна опасност. Единственият изход е да бъдат отменени санкциите, наложени върху руската енергия. Незабавно. Не трябва да мислим за Путин, а за нашата страна и нашия народ“, каза Орбан.

Коментарите на Орбан идват само 10 дни преди ключовите парламентарни избори в Унгария.

