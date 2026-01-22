Ще подкрепи ли ЕС Съвета за мир? Условието

Европейският съюз може да подкрепи Съвета за мир, ако мандатът му е ограничен до Ивицата Газа. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, отговаряйки на въпроси на журналисти преди извънредна среща на върха на ЕС.

„ЕС може да подкрепи тази инициатива, ако мандатът на Съвета за мир е ограничен до Газа, както е предвидено от ООН“, каза Калас.

На 22 януари представители на 19 държави подписаха устава на Съвета за мир, създаден като част от мирния процес в Газа, в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. Тръмп обяви, че към организацията са се присъединили и други държави.

Съветът за мир е създаден в съответствие със споразумение между Израел и радикалното палестинско движение „Хамас" за управление на Ивицата Газа, но се очаква той да работи и за предотвратяване и разрешаване на конфликти в други региони.

