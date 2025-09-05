Шок в Германия! Смразяващо нападение

Учител в техникум в германския град Есен беше ранен при нападение с хладно оръжие.

Полицията съобщи, че провежда операция по издирване на нападателя, след като той е избягал от местопрестъплението. Според в. "Билд" нападателят е бил ученик, предава БТА.

В хода на издирвателната операция предполагаемият нападател е бил прострелян от полицията и сега му се оказва медицинска помощ, поясни полицията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com