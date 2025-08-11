Проф. Дуран изказа съболезнования за загиналите журналисти в Газа

Ръководителят на комуникациите на Турция, проф. Бурханетин Дуран, изказа съболезнования за журналистите, загинали в Газа.

В съобщение, споделено в профила му в социалните мрежи, ръководителят на комуникациите Бурханетин Дуран изрази съболезнованията си на петимата журналисти, двама от които репортери на Ал Джазира, които загинаха в резултат на израелската атака срещу палатката, в която бяха разположени в Газа.

Ето какво още написа той:

„С дълбока скръб научих, че петима журналисти, двама от които репортери на Ал Джазира, загубиха живота си в резултат на директното нападение на окупационния Израел срещу палатката, където се намираха журналистите в Газа.

В опит да прикрие геноцида, който извършва срещу невинните, включително бебета, деца, жени, възрастни хора и болни, Израел насочва атаки към журналисти. Целта му е да унищожи както човечеството, така и истината.

Силно осъждам Израел за систематичното нападение срещу журналисти и извършването на военни престъпления в нарушение на международното право. Осъждам незаконните актове на жестокост на Израел и опитите му да прикрие истината.

С милост почитам 237-те журналисти, които загубиха живота си от 7 октомври 2023 г. насам при атаките на Израел срещу Газа. Израел ще бъде подведен под отговорност пред закона; той няма да може да скрие действията си, истината или геноцида.“

