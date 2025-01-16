Свят

Полша изтръпна! Руски самолети влезнаха в страната

За първи път норвежките Ф-35 бяха използвани в полското въздушно пространство

Полша изтръпна! Руски самолети влезнаха в страната | StandartNews.com
16 яну 25 | 20:37
3965
Фатме Мустафова

Полша изтръпна след като руски самолети влезли в страната. 

Два норвежки самолета Ф-35, разположени в Полша, са били вдигнати във въздуха вчера в отговор на "огромен брой руски самолети", навлезли в полското въздушно пространство, съобщи днес командването на въздушните сили на НАТО в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

За първи път норвежките Ф-35 бяха използвани в полското въздушно пространство, след като бяха изпратени там през декември миналата година, уточнява агенцията.

Очаквайте подробности!

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Фатме Мустафова

Още от Свят
Коментирай
2 Коментара
Маке
преди 2 месеца

Предположения не коментирам.

Откажи