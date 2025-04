Полша изтръпна! Руски самолети влезнаха в страната

Полша изтръпна след като руски самолети влезли в страната.

Два норвежки самолета Ф-35, разположени в Полша, са били вдигнати във въздуха вчера в отговор на "огромен брой руски самолети", навлезли в полското въздушно пространство, съобщи днес командването на въздушните сили на НАТО в социалната мрежа "Екс", предаде Ройтерс.

За първи път норвежките Ф-35 бяха използвани в полското въздушно пространство, след като бяха изпратени там през декември миналата година, уточнява агенцията.

Yesterday, two 🇳🇴 F-35s stationed in 🇵🇱 scrambled in response to a massive number of airborne 🇷🇺 aircraft



This is the first time the 🇳🇴 jets have scrambled in active air defence of Polish Airspace, demonstrating Allied commitment to NATO's eastern flank pic.twitter.com/jpcfhxOSsx