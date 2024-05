Почина култова личност, свързана с Бийтълс

Отиде се знакова личност в музикалния бизнес през годините.

Франк Айфийлд, който превзе Обединеното кралство като буря през 60-те години на миналия век, си е отишъл в съня си в събота, съобщи пред Sun негов приятел.

Роденият в Обединеното кралство изпълнител, който е израснал в Австралия, се завръща в Англия през 1959 г. и бързо става известен.

Той имаше четири хита номер едно в класацията за сингли в Обединеното кралство - I Remember You, Lovesick Blues, The Wayward Wind и Confessin' That I Love You.

Айфийлд се свързва и с феномената кариера на мудикантите от Бийтълс.

Емблематичният музикант, който помогна на легендарната група , почина на 86 години.

