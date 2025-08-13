Пътуващите да внимават! Извънредни мерки в Гърция

Гърция въведе извънредни мерки по контрол на трафика за празника Успение Богородично. Те са сила по цялата пътна мрежа в южната ни съседка.

Има засилено полицейско присъствие и специални патрули в рисковите участъци по пътищата, където по-често стават катастрофи.

Забранено е движението на превозни средства с тонаж над три тона и половина.

Регулирано е движението на входовете и изходите на големите градове, където трафикът е много интензивен.

Увеличени са двойно полицейските патрули по пътищата. Проверяват водачите и глобяват за нарушения.

Засилена е охраната на летища, пристанища и гари.

Под контрол са всички църковни храмове в навечерието на големия християнски празник Успение Богородично.

Палене на огън на открито и влизане в гори е строго забранено, припомнят полицаите, предава БНР.

