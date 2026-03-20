Още по-силно земетресение удари Гърция

Ново, по-силно земетресение с магнитуд 4,8 по Рихтер е регистрирано в Гърция в петък по обяд. Според данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, трусът е станал в 11:40 ч. българско време.

Епицентърът на това земетресение е бил на 30,7 км северозападно от град Арта (Гърция) и на 442 км от София.

По-рано същия ден земетресение с магнитуд 4,1 беше регистрирано отново в Гърция. Трусът беше засечен в 03:49 ч. в морето, западно от полуостров Пелопонес. Епицентърът му беше на 192 км югозападно от столицата Атина.

Към момента няма данни за пострадали хора или материални щети, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com