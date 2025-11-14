Орбан с остър удар срещу ЕС

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че правителството му ще заведе дело срещу Европейския съюз за решението му от миналия месец да преустанови вноса на руски газ.

Унгария – най-близкият съюзник на Кремъл в 27-членния ЕС – все още зависи силно от вноса на руска енергия, въпреки че Москва нахлу в Украйна през 2022 г.

Преди това тя използва правото си на вето, за да получи изключения от санкциите на ЕС срещу руската енергия, предаде АФП, пише БГНЕС.

Миналия месец страните от ЕС се споразумяха да преустановят оставащия внос на газ от Русия до края на 2027 г. Според дипломати, всички с изключение на Унгария и Словакия подкрепиха последната мярка.

„Не приемаме това очевидно незаконосъобразно решение, противоречащо на европейските ценности, което беше избрано от Брюксел, за да затвори национално правителство, което не е съгласно с него“, каза Орбан в седмичното си интервю за държавното радио.

„Обръщаме се към Европейския съд. Това вече не е санкция, а мярка на търговската политика“, продължи той по повод решението на ЕС.

„А санкциите изискват единодушие (при гласуването в ЕС), докато за търговската политика е достатъчно решение с мнозинство“, подчерта Орбан.

Унгарският премиер добави, че „търси други, неюридически“ средства, за да разубеди Брюксел, но заяви, че засега няма да дава подробности.

Орбан твърди, че отмяната на санкциите от САЩ, която е постигнал миналата седмица на среща с „скъпия си приятел“ и идеологически съюзник, американския президент Доналд Тръмп, може да продължи повече от година.

Тръмп наложи санкции на двете най-големи петролни компании в Москва през октомври, явно изгубвайки търпение към руския президент Владимир Путин, че не е сложил край на продължаващата от почти четири години инвазия в Украйна.

Американски официални лица, включително държавният секретар Марко Рубио, заявиха, че на Будапеща е било предоставено временно освобождаване от санкции за една година.

Орбан обаче настоя, че то ще бъде в сила „докато Доналд Тръмп е президент на Съединените щати и в Унгария има национално правителство“.

„Това е лично споразумение между двама лидери. Бюрократите пишат каквото пишат, но това няма значение“, заяви той.

Орбан често влиза в конфликт с Брюксел.

Централноевропейската страна отказва да изпрати военна помощ на Украйна и се противопоставя на кандидатурата на Киев за членство в ЕС, като твърди, че това ще въвлече Унгария във войната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com