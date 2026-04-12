Ново предупреждение за Ормузкия проток

Иранската революционна гвардия предупреди, че ще реагира „сериозно“ срещу всеки военен кораб, преминаващ през Ормузкия проток, предаде АФП.

Изявлението идва, след като Централното командване на САЩ обяви, че два американски военни кораба са преминали през стратегическия воден път в рамките на операция по разминиране.

„Всеки опит на военни съдове да преминат през Ормузкия проток ще бъде посрещнат със сериозен отговор. Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция разполагат с пълни правомощия да управляват протока по интелигентен начин“, се казва в изявление на военноморското командване на гвардията, цитирано от държавния оператор IRIB.

Оттам допълват, че преминаването през протока ще бъде разрешавано единствено на цивилни кораби при определени условия, пише bTV.

