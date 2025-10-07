Нетаняху с голямо обещание за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да постигне всички военни цели в Газа, като началото ще бъде освобождаването на заложниците.

Думите на Нетаняху бяха произнесени по време на реч по случай втората годишнина от атаката на „Хамас“ на 7 октомври, която постави началото на войната в Газа, предаде АФП, цитирана от БГНЕС

„Намираме се в съдбовни, решаващи дни. Ще продължим да действаме, за да постигнем всички цели на войната: връщането на всички отвлечени, ликвидирането на управлението на „Хамас“ и гарантирането, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, се казва в изявление, разпространено от офиса на министър-председателя.

Докато в Египет от 5 октомври насам се провеждат непреки преговори между израелското правителство и „Хамас“ с цел прекратяване на войната в Газа, формулировката на Нетаняху за „ликвидиране на управлението на „Хамас“ се възприема като изменение спрямо по-ранните му изявления, в които той говореше за „унищожаване на палестинското ислямистко движение“ като основна цел.

