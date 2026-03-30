НАТО свали поредна иранска ракета над Турция

Министерството на отбраната на Турция съобщи, че сили на НАТО са прехванали нова ракета, изстреляна от Иран. Тя е четвъртата от началото на войната в Близкия изток.

„Балистичен боеприпас, за който е установено, че е изстрелян от Иран и е навлязъл в турското въздушно пространство, беше неутрализиран от силите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в източното Средиземноморие“, се казва в изявление на министерството.

Припомняме, че Иран отрече предишните 3 изстрелвания на ракети и предложи създаването на съвместна комисия с Турция за разследване на случая. От Анкара властите заявиха, че се предприемат всички необходими мерки „решително и без колебание“ срещу всяка заплаха, насочена към територията и въздушното пространство на Турция, пише БГНЕС.

