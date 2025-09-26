Напрежение в Германия. Хиляди остават без работа

Лоша новина за хиляди служители на германски автомобилен гигант.

От Bosch обявиха в четвъртък цялостен план за преструктуриране, който предвижда премахване на 13 000 работни места в световен мащаб, главно в Германия. Концернът оправдава това решение с постоянната слабост на търсенето и нарастващия натиск върху маржовете си в условията на труден технологичен преход.

Автомобилното подразделение, основният бизнес на групата, ще бъде най-засегнато. Bosch възнамерява да спести около 2,5 милиарда евро годишно благодарение на тези съкращения, които представляват почти 10% от работната й сила в Германия и около 3% в световен мащаб. Ръководството твърди, че е „необходима корекция“ в условията на забавяне на пазара и възхода на азиатските производители и доставчици, пише "Аутомедия".

Това съобщение идва в момент, когато германската автомобилна индустрия - икономическият стълб на страната, дава все повече сигнали за слабост. Между скъпата електрификация, китайската конкуренция и недостига на търсене на нови автомобили в Европа, както производителите на автомобили, така и производителите на части и оборудване трябва да преразгледат своите модели.

Групата не уточни точното разпределение на тези съкращения на работни места или времето. Продължават преговорите с представители на персонала. От Bosch обаче са категорични, че ще се опитат да съкратят съкращенията до максимум в полза на ранните пенсионирани и вътрешната преквалификация на служителите.

