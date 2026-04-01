Напрежение. Ултиматум от Русия

Кремъл заяви днес, че украинският президент Володимир Зеленски е трябвало да вземе „трудното решение“ да изтегли силите си от района на Донбас „още вчера“, за да се сложи край на това, което той нарече „горещата фаза“ на войната, предаде „Ройтерс“.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков направи този коментар ден след като Зеленски каза, че Русия е съобщила на САЩ, че ще затегне условията си за мирно споразумение, ако украинските сили не се изтеглят от Донбас в рамките на два месеца.

Песков не отговори пряко на въпроса дали има двумесечен срок за изтеглянето, като заяви, че това не е същественото.

„Зеленски трябва да вземе решение днес украинските войски да напуснат територията на Донбас. Това е заявявано многократно“, каза той пред журналисти, предаде БТА.

„А на теория той трябваше да е взел това решение още вчера. Както сме казвали, той трябваше да поеме отговорност и да вземе това трудно решение. Това би могло да спаси живота на много хора и най-важното - да направи края на горещата фаза на тази война възможен,“ предупреди Песков.

Зеленски изрази вчера изненада, че някой може да вярва, че Русия би могла да завладее останалата част от Донбас в рамките на два месеца. Той подчерта, че Украйна иска дипломатическо решение, но би се съгласила на прекратяване на огъня само по текущите линии на фронта.

По-рано днес Русия обяви, за трети път от началото на войната в Украйна, че е завладяла изцяло украинската Луганска област.

През октомври 2025 г. руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили ще трябва да поемат контрол над около 0,13% от територията на т. нар. „Луганска народна република“ и около 19% от т. нар. „Донецка народна република“.

През юни 2025 г. Леонид Пасечник, назначеният от Русия ръководител на окупираната част от Луганска област, заяви, че „буквално два дни по-рано получихме потвърждение, че територията на Луганска народна република е напълно освободена, 100%“.

Настоящите данни от фронта показват, че сраженията в Луганска област продължават.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com