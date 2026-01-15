Намериха мъртъв руски бизнесмен, обявен за издирване. Мистерията се заплита

След дни на неизвестност около изчезването на бившия изпълнителен директор на руския торов гигант „Уралкалий“ Владислав Баумгертнер, в Кипър се разгръща все по-объркана и противоречива картина за съдбата му. Макар част от медиите да съобщават, че той е намерен мъртъв, властите засега не дават категорично потвърждение за самоличността на откритото тяло.

Телеграм каналите „Фонтанка“ и „Протагон“, цитирани от RBC, съобщиха, че тялото на Баумгертнер е открито в Кипър. Информацията обаче беше поставена под съмнение от кипърските власти. Изданието Philenews уточнява, че разследващите все още очакват окончателно потвърждение, че намереното тяло действително принадлежи на 53-годишния руски бизнесмен.

Според Philenews, тялото е открито на отдалечен участък от бреговата линия близо до Суверенната британска военна база (SBA) между градовете Писури и Авдиму. Издирвателната операция е била съсредоточена в района на нос Аспро, след като там е бил засечен сигналът от мобилния телефон на Баумгертнер. Предварителните данни сочат, че тялото е в напреднал стадий на разлагане.

Пресслужбата на полицията в Лимасол заяви пред RBC, че все още не може да потвърди самоличността. „Тялото е силно подуто, а кожата е почерняла, поради което са необходими ДНК тестове и лабораторен анализ“, обясниха от полицията.

Баумгертнер изчезна на 7 януари 2026 г. За последно е бил видян да напуска дома си в Лимасол. Официалното издирване започва на 10 януари в района на село Писури. По данни на Cyprus Times, в операцията са участвали полицейски хеликоптер и дронове, а от дома на бизнесмена са иззети електронни устройства за проверка. Издирването е било временно прекъснато заради силни бури и лоши метеорологични условия, след което е подновено на 12 януари.

Паралелно с информацията за тялото на брега, други кипърски медии съобщиха, че Баумгертнер е бил намерен мъртъв в дома си в Лимасол. Според тези публикации, тялото е било открито от негови близки, като първоначалният оглед не е показал видими следи от насилие. Към 15 януари кипърската полиция обяви, че основната версия е внезапна смърт от естествени причини, но е назначена аутопсия и токсикологичен анализ.

Кипърските власти подчертаха, че на този етап не виждат връзка между изчезването на Баумгертнер и наказателното му преследване в Беларус през 2013 г.

Кой беше Владислав Баумгертнер

Владислав Баумгертнер е роден през 1972 г. в Свердловск (днес Екатеринбург). Завършва инженерно образование в Уралския държавен технически университет, а по-късно получава магистърска степен по бизнес администрация и магистърска степен по финансов мениджмънт във Великобритания.

Кариерата му започва в енергоразпределителната компания „Ураленерго“, след което работи в руските подразделения на ABB. През 2003 г. се присъединява към „Уралкалий“, тогава собственост на Дмитрий Риболовлев. Според източници на Forbes, Баумгертнер е бил високо ценен заради репутацията си на „западен тип мениджър“, без подозрения за злоупотреби.

Той заема ключови позиции – търговски директор, президент, главен изпълнителен директор и член на борда, като изиграва централна роля в управлението на калиевата индустрия. Председателства Надзорния съвет на Беларуската калиева компания, участва в управлението на Silvinit и през 2011 г. отново оглавява Uralkali. Под негово ръководство компанията въвежда KPI, листвана е на Лондонската фондова борса и се слива със Silvinit. През 2013 г. Forbes го включва сред 25-те най-скъпо платени топ мениджъри в Русия.

Арестът в Беларус и оттеглянето от публичния живот

През 2005 г. Uralkali и „Беларускалий“ създават Беларуската калиева компания, но през юли 2013 г. Баумгертнер обявява разпускането на алианса. Месец по-късно той е задържан в Минск след неуспешни преговори с беларуските власти и обвинен в злоупотреба с власт. Беларус оценява предполагаемите щети на около 100 млн. долара.

След три месеца задържане той е прехвърлен в Русия. През 2015 г. делото е прекратено поради липса на доказателства. Баумгертнер за кратко се връща в бизнеса като ръководител на Global Ports, а през последните години живее основно в Кипър.

По-широкият контекст

От началото на 2022 г. насам медиите са идентифицирали около 35 случая на починали руски бизнесмени и висши корпоративни директори при необичайни или неясни обстоятелства. Макар повечето случаи официално да са определени като самоубийства, инциденти или внезапна смърт, сходството в детайлите – изолация, падане от високо, липса на ясни обяснения – поражда допълнителни въпроси.

На този фон, смъртта – или евентуалната смърт – на Владислав Баумгертнер остава обвита в мистерия, като окончателните отговори се очакват след приключването на ДНК анализите и съдебномедицинските експертизи.

