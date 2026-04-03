Кремъл с гореща новина за войната в Иран

Руският лидер Владимир Путин проведе телефонен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, в който двамата обсъдиха ситуацията в Близкия Изток, съобщи днес Кремъл в изявление, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

Двамата са обсъдили енергийните последици от конфликта в региона, според пресслужбата на Кремъл.

„Проведе се задълбочен обмен на мнения относно продължаващата ескалация на военно-политическата конфронтация в региона на Персийския залив. Отбелязано беше, че интензивните военни действия водят до сериозни негативни последици не само в регионален, но и в световен мащаб, включително в енергийния, търговския и логистичния сектор“, се казва в изявлението, посочва БТА.

По време на телефонния разговор двамата лидери отбелязаха и общите си позиции относно необходимостта от незабавно прекратяване на огъня и разработване на компромисни мирни споразумения, които отчитат законните интереси на всички държави в региона.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков съобщи, че Путин продължава „да работи по кризисната ситуация, която се развива и все повече ескалира в Близкия Изток“.

