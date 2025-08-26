Красива социалдемократка стана премиер на Литва

Парламентът на Литва потвърди, че Инга Ругиниене от Социалдемократическата партия ще бъде новият министър-председател на страната.

Тя поема поста след оставката на Гинтаутас Палуцкас през юли, предизвикана от разследване за евентуални финансови измами.

В първото си обръщение пред депутатите Ругиниене, която е бивша синдикална лидерка и министър на социалната сигурност, заяви: „Най-голямата ми мечта е да застана отново пред вас в края на мандата си и да кажа, че заедно сме постигнали нещо много важно“.

Новата премиерка разполага с 15 дни, за да внесе програмата на кабинета си за гласуване.

Приоритети и обещания

Ругиниене очерта основните цели на управлението си – подкрепа за Украйна, намаляване на социалното неравенство и инвестиции в отбраната. В същото време около новото правителство вече се надигат първите вълни на недоволство. Няколко хиляди души излязоха на протест, организаторите на който заявиха, че в кабинета ще участват „политици, които са против санкциите срещу Русия и Беларус, както и идеолози противници на ваксините“.

Сложна коалиция с противоречия

Правителството на Ругиниене се опира на широка коалиция, в която влизат Социалдемократическата партия, популисткото движение „Зората на Неман“, парламентарната група на Земеделския съюз и „Зелените“, „Изборно действие на литовските поляци – Съюз на християнските семейства“, както и независими депутати. Новата конфигурация замества Демократичния съюз „За Литва“ на Саулюс Сквернелис, който отказа сътрудничество с популисти. Лидерът на „Зората на Неман“ Ремигиюс Жемайтайтис се върна на политическата сцена през 2024 г., след като година по-рано бе напуснал парламента заради скандал с предполагаеми антисемитски изказвания.

Спорни фигури и президентска позиция

Сред независимите, които подкрепят кабинета, е Игнас Вегеле – известен с кампанията си срещу противоепидемичните ограничения, както и с обещанието на президентските избори през 2024 г. да се противопостави на „ЛГБТИ пропагандата“. Друг ключов партньор е Валдемар Томашевски, лидер на „Изборно действие на литовските поляци – Съюз на християнските семейства“, често критикуван за предполагаеми проруски позиции, които той отхвърля. Президентът Гитанас Науседа подкрепи новия кабинет, но призна в ефир на местно радио, че участието на „Зората на Неман“ е било „трудна за избягване грешка“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com