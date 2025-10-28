Невижданият ураган взима първите си жертви

Ураганът Мелиса взе първите си жертви - седем души са загинали в Ямайка, Хаити и Доминиканската република след приближаването на най-силната буря за годината, съобщи BBC. Синоптиците смятат, че тя може да се превърне в най-силния ураган, удрял някога Ямайка, с ветрове от 282 км/ч и до 101 см дъжд.

Мелиса беше повишена до категория пет - максималната сила - от Националния център за урагани, базиран в САЩ, рано в понеделник.

Премиерът на Ямайка Андрю Холнес предупреди снощи, че ураганът, който се приближава към западната част на страната, може да причини значителни щети и призова жителите да вземат всички необходими предпазни мерки, предаде Франс прес.

"Не мисля, че има инфраструктура в този регион, която да издържи ураган от пета категория", заяви той по телевизия Си Ен Ен. Мелиса вече е достигнала най-високата степен на сила по петстепенната скала. "Може да има значителни разрушения", подчерта премиерът.

Проливни дъждове се изляха в Порт Роял още преди ураганът да е достигнал Ямайка. Скоростта на ветровете вече достигна 280 км/ч.

Външната част на Мелиса вече връхлита Ямайка със силни ветрове и проливни дъждове. Издадени са задължителни заповеди за евакуация на уязвимите крайбрежни райони преди очакваното безпрецедентно достигане на сушата днес.

Над 50 000 домакинства са без ток, съобщиха местните власти. "Ние сме с вас. Моля, пазете се и си стойте на закрито", апелираха те.

Мелиса претърпя изключително бързо усилване, усилвайки се до рядка категория 5, което я прави най-силната буря на планетата тази година, пише CNN.

