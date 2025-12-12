Уникално явление в Европа. Взеха ключово за шофьорите решение

Уникално за Европа явление - от юни 2026 г. Италия ще възстановява всички или част от пътните такси на шофьорите, заседнали в задръствания или забавени поради пътни ремонти на магистралата. Причината за това решение е логична: ако услугата е нарушена, цената трябва да бъде коригирана.

Решението идва от Италианския орган за регулиране на транспорта (ART). В началото на тази година в страната беше приет регламент 211/2025, който изисква концесионерите на магистралите автоматично да компенсират потребителите при определени обстоятелства - в случай на значителни закъснения поради пътни ремонти или продължителни задръствания. Това е първото подобно явление на континента и значителна крачка за шофьорите, както обясни министърът на транспорта Матео Салвини. Накратко: шофьорите плащат за услуга и тя трябва да бъде предоставена. Ако не е, те получават възстановяване на сумата!

Ето основните правила, регулиращи тази безпрецедентна система: При пътуване под 30 км: автоматично възстановяване на разходите, ако е извършена планирани пътни ремонти, без да е необходимо да се доказва закъснение; При пътуване от 30 до 50 км: възстановяване на сумата, ако закъснението е над 10 минути; При пътуване над 50 км: същото, но след 15-ата минута.

В случай на пълно задръстване се прилагат различни правила. За тези, които са попаднали в трафика между 1 и 2 часа, ще бъде възстановена 50% от таксата. Процентът се увеличава до 75 между 2 и 3 часа. И накрая, пълно възстановяване на сумата се предоставя за задръствания с продължителност над 3 часа. Всичко това ще се обработва чрез единно национално приложение, обхващащо всички оператори на магистрали.

Шофьорите ще получават известие до 10 дни, последвано от бързо плащане. Без формуляри и без рекламации. Трябва да се отбележи обаче, че аварийните пътни ремонти, като например тези, свързани с катастрофи на пътя, природни бедствия или реагиране при извънредни ситуации, не се покриват от програмата за възстановяване на суми, пише "Аутомедия".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com