Важно за шофьорите! Нови пътни такси
Те влизат от 1 март 2026 г.
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Те влизат от 1 март 2026 г.
Корекцията отразява увеличените разходи за експлоатация и поддръжка на пътната мрежа
Причината за него е логична
Плащането на пътната такса чрез електронните устройства осигурява намаление от 10% за всички физически и юридически лица
Нов договор между Агенция "Пътна инфраструктура" и "Т-Смарт Глобал" ЕАД
Новите цени влизат в сила от днес
Мост на магистрала "Тракия" е опасен за шофьорите За преминаване по пътищата в страната след 1 януари 2017 г. ще се плащат тол такси вместо да се куп...