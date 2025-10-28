Украйна разтресе Москва! Градът не спи

Напрежение в руската столица.

Москва не спа и тази нощ! Украйна нанесе нов мощен удар в самото сърце на Русия – дронове отново атакуваха столицата, съобщиха руското министерство на отбраната и кметът Сергей Собянин, цитирани от Ройтерс.

Според данните на руското МО, 17 украински дрона са били свалени през нощта – един над самата Москва, 13 над Калужска област, граничеща с московския регион, и още 3 над Брянска област, близо до украинската граница.

Собянин потвърди в Телеграм, че спешни екипи са били изпратени на мястото, където е паднал дронът, насочен към Москва. Няма съобщения за сериозни щети, но паниката в руската столица расте.

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз призна, че един цивилен е хоспитализиран след атаката.

Това е втора поредна нощ на дронови удари срещу Москва, които руските власти опитват да омаловажат, но посланието от Киев е ясно – войната стигна до прага на Кремъл.

Украйна показва, че може да удари, където най-малко очакват – дори в небето над Путин.

