Зимата „заключи“ Ламанша

Великобритания е на прага да регистрира една от най-дългите паузи в пристигането на мигранти, преминали Ламанша с малки лодки, от седем години насам. Данни на вътрешното министерство показват, че последната група мигранти е достигнала бреговете на 14 ноември, а до 11 декември не са отчетени нови пристигания – период от общо 27 дни. Ако и на 12 декември няма пресичания, паузата ще стане 28 дни – най-дългата от есента на 2018 г.

Причината за намалените опити за преминаване е традиционно тежкото зимно време в Ламанша, което прави плаването особено рисково. Най-много преминавания през декември са регистрирани през 2024 г., когато са пристигнали 3254 души.

Въпреки дългия период без пристигащи, 2025 г. вероятно ще стане втората година с най-много мигранти, идващи с малки лодки, след рекордната 2022 г. Досега през годината са отчетени 39 292 души, като за подобряване на рекорда трябва да пристигнат още над шест хиляди.

През последните месеци британското правителство засили мерките срещу нелегалните преминавания. Вицепремиерът Дейвид Лами проведе срещи с представители на държави по Европейската конвенция за правата на човека за обсъждане на реформи, свързани с миграцията. Паралелно с това вътрешната министърка Шабана Махмуд обяви промени, които предвиждат бежанският статут в Обединеното кралство да бъде временен и подлежащ на периодична преценка.

Допълнително влезе в сила Законът за гранична сигурност, убежище и имиграция, който разширява правомощията на службите, позволявайки използване на механизми, подобни на тези за борба с тероризма, срещу мрежите за трафик на хора, съобщи БТА

