Обирджийски тандем вилнее из църквите

Австрийските власти задържаха двама словашки граждани – мъж на 20 години и жена на 21 години, за които се смята, че стоят зад поредица от кражби на дарителски кутии в църкви из няколко европейски държави. Арестът е извършен в Долна Австрия, а полицията в провинция Бургенланд потвърди, че за двамата има данни за участие в множество подобни престъпления.

В Бургенланд е регистрирана кражба в град Форхтенщайн, а разследващите съобщават, че делото още се разглежда. Двамата са заподозрени за кражби в Германия, Чехия, Австрия и Словакия. Само в Австрия им се приписват над 40 взломени дарителски кутии, както и други престъпления, а в Словакия разследват още около 20 подобни случая. Заподозрените са в следствен арест, съобщи БТА

