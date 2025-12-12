Предупреждение от НАТО: „Опасността е на прага ни“

На форум на Мюнхенската конференция по сигурността генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди, че Европа трябва спешно да се подготви за възможен мащабен конфликт с Русия – най-сериозният от Втората световна война насам. По думите му Москва може да използва военна сила срещу страни от Алианса в рамките на пет години.

Рюте призова всички 32 държави членки да ускорят увеличаването на военните разходи и да се освободят от „удобното самозадоволство“ спрямо растящата руска заплаха. Той подчерта, че Русия може да насочи следващия си удар към НАТО и че опасността вече е непосредствена. Рюте сравни сегашната ситуация с предвоенните поколения и припомни думите на Роналд Рейгън за „империята на злото“, като заяви, че Владимир Путин отново гради имперски амбиции, съобщи БЛИЦ

