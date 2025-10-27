Идва отлична новина за пенсиите в евро

Става ясно, че Министерският съвет ще внесе до края на седмицата проекта на държавен бюджет за 2026 година – първия в историята на България, изчислен в евро.

Законът задължава правителството да представи финансовата рамка в Народното събрание до 31 октомври, а финансовият министър Теменужка Петкова потвърди, че срокът ще бъде спазен.

Това ще е първият бюджет на България в евро, затова финансовата рамка ще бъде прегледана и от Европейска комисия.

Петкова уточни, че документът ще бъде съобразен както с българското законодателство, така и с изискванията на Европейския съюз за държавите от еврозоната.

„Бюджетът ще отговаря на всички национални и европейски изисквания. Изпраща се финансовата рамка, не самият законопроект, за да има предвидимост,“ заяви тя.

Бюджет 2026 предвижда по-високи средства за пенсии и заплати в публичния сектор, както и увеличение на капиталовите разходи. ГЕРБ обяви, че целта е да се гарантира социална устойчивост и инвестиции в инфраструктура и образование.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че през 2026 г. няма да има увеличение на данъците. По думите му, бюджетът залага ръст на приходите, а допълнителните средства ще бъдат насочени основно към пенсионерите и работещите в публичния сектор.

„Приходите ще са по-големи — за пенсионерите над милиард повече, за заплати над милиард и двеста. Данъците не се пипат,“ каза Борисов.

