Отиде си ключова фигура от ГЕРБ

За това съобщи Красен Кръстев

28 окт 25 | 8:32
Фатме Мустафова

Отиде си инж. Рашо Първанов, дългогодишен ръководител на партийната структура на ГЕРБ - Козлодуй, общински съветник от групата на ГЕРБ и ръководител на експлоатацията на ядрени блокове от 1 до 4 в АЕЦ “Козлодуй”.

За това съобщи народният представител Красен Кръстев.

Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица.

