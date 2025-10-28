Отиде си ключова фигура от ГЕРБ

Отиде си инж. Рашо Първанов, дългогодишен ръководител на партийната структура на ГЕРБ - Козлодуй, общински съветник от групата на ГЕРБ и ръководител на експлоатацията на ядрени блокове от 1 до 4 в АЕЦ “Козлодуй”.

За това съобщи народният представител Красен Кръстев.

Рашо Първанов беше отдаден на работата си и със своя авторитет беше високо ценен от всички представители на партията, както и от своите колеги в атомната столица.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com