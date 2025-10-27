Зафиров проговори! Най-голямото предизвикателство за кабинета

БСП допринася за стабилността в държавата, изтъкна лидерът на партията и вицепремиер Атанас Зафиров. "Радвам се, че мъдростта надделя", каза той пред репортери в Кюстендил по повод решенията Националния съвет на БСП от неделя.

"Удовлетворен съм, че нашата политическа сила и вчера на заседанието на националния съвет взе своите решения в посока на утвърждаване на стабилността на държавата, в държавническото поведение на нашите представители в изпълнителната власт и в Народното събрание, а и мъдростта взе връх", подчерта той.

"Най-голямото предизвикателство пред това управление не са кадровите въпроси, а приемането на първия редовен бюджет в евро", заяви още пред журналисти в Кюстендил Атанас Зафиров.

Заместник министър-председателят участва в информационна среща в Кюстендил за въвеждане на еврото в България, организирана от Министерство на финансите.

Зафиров подчерта, че това ще е и първият бюджет в рамките на редовната бюджетна процедура.

“Искрено се надявам, че този бюджет ще даде необходимото спокойствие на обществото и надежда, така че хората без проблеми да преминат през този преходен етап”, каза Зафиров.

По думите му голямата опасност пред това управление не са толкова кадровите въпроси или някакви други привнесени напрежения, а дебатът по бюджета.

“Знаете, че в съвместното управление сме партии с различен политически профил - леви, десни, центристи. Искрено се надявам, че разговорите, които проведохме до момента в съвета за съвместно управление и дебатите в пленарна зала ще бъдат в една посока”, добави той.

Вицепремиерът Зафиров бе категоричен, че най-важното за този бюджет е социална справедливост, достойното увеличение на възнагражденията на трудовите хора, компенсацията на евентуалните инфлационни процеси, съпътстващи процеса по въвеждането на еврото, както и разбира се мерки за борба с демографската криза.

В тази връзка от БСП-ОЛ предлагат увеличение на майчинството през втората година, подкрепа за младите семейства, запазване на Швейцарското правило за достойни заместващи доходи след пенсиониране. "Надявам се тези мерки да намерят своето достойно място в бюджета", каза още Атанас Зафиров.

Искрено се надявам, че разговорите, които проведохме до момента, предстоящите заседания в съвета за съвместно управление, дебатите в пленарна зала ще бъдат в една посока. Пак казвам, най-важното сега, което трябва да осигури този бюджет, е социална справедливост с достойно възнаграждение на трудовите хора".

