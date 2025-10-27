Сиромахов без работа, но алчен за пари

Иво Сиромахов остана без работа, но това не му пречи да продължава да иска много пари.

Сиромахов напусна скандално преди 2 седмици телевизията на Слави Трифонов.

Той обаче се е надценил, като е смятал, че някоя голяма и заможна медия веднага ще го „лапне“ и ще продължи да гради успешна кариера.

Нищо подобно.

Към момента той имал предложения само от малки телевизии, сайтове и подкасти, но отхвърлял всичко наред, защото никой не му предлагал заплата, близка до 10 хил. лв, пише Клюки.бг.

