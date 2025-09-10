Кой е Себастиен Лекорню, новият премиер на Франция

Свят

Себастиен Лекорню стана премиер на Франция. Във вторник вечерта президентът Еманюел Макрон назначи досегашния министър на въоръжените сили за следващ министър-председател на страната. Това стана ден, след като Франсоа Байру понесе тежко поражение при вот на доверие.

Лекорню, който е едва на 39 години, е единственият министър, останал в правителството без прекъсване от 2017 г., когато Макрон беше избран за първи път. Той оцеля при всички смени на кабинета и дори след предсрочни избори, пише Politico.

„Той се справя доста добре в света на Макрон“, коментира парламентарен служител, пожелал анонимност. „Има качества на оцелял.“

 

През последните седем години Лекорню изгради репутация на верен съюзник на президента, като разви политически стил, близък до този на Макрон – особено в ангажираността му към местната политика. Освен в правителството, той е и съветник в родния си регион Нормандия, където прекарва повечето уикенди.

Министърът поддържа нисък публичен профил, рядко споделя подробности за личния си живот и поддържа сдържано излъчване. Досега той категорично отричаше, че има амбиции за премиерския пост. Сред спряганите кандидати за поста бяха още министърът на правосъдието Жералд Дарманен, министърът на труда и здравеопазването Катрин Вотрен и министърът на икономиката Ерик Ломбар.

Зад кулисите обаче Лекорню е известен като оживен и умел политически играч.

„В дебат можеш да му зададеш един и същи въпрос три пъти – той знае как да не отговори, когато не иска, но все пак да остави впечатление, че е внимателен слушател,“ коментира сенатор от опозицията, описвайки го като „изключително умел“.

Политическата му кариера започва още на 19-годишна възраст, когато става най-младият парламентарен асистент във Франция. Като бивш член на консервативната партия „Републиканците“, той успява да спечели уважение в центъра и десницата – от доверието на Еманюел и Брижит Макрон до организирането на противоречиви вечери с лидерa на крайната десница Марин Льо Пен.

Утвърждаването му се улеснява и от широкия консенсус във Франция за необходимостта от засилване на армията и подготовката ѝ за високинтензивни конфликти.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Лекорню, който е резервист в Националната жандармерия, се превърна в лицето на френското военно укрепване. През 2023 г. той ръководи приемането на нов закон за военната програма, предвиждащ 413 милиарда евро за отбрана в периода 2024–2030 г. По коридорите на министерството на въоръжените сили често може да се види и кучето му Тига.

Лекорню поддържа близки отношения с германския си колега Борис Писториус – друг министър на отбраната, който оцеля след предсрочни избори.

Въпреки успехите си в изграждането на двустранни и лични връзки, френският политик се чувства по-малко комфортно в многостранни формати, включително срещи по външни работи и отбрана в ЕС, които често пропуска. Миналата година бившият премиер Мишел Барние дори му препоръчал да се появява по-често в Брюксел.

„Той не мисли особено в европейски мащаб“, смята представител на индустрията.

Като убеден защитник на френския суверенитет, Лекорню често изразява резерви към институциите на ЕС, особено към Европейската комисия. В речите си често цитира Шарл дьо Гол и неговия министър на въоръжените сили Пиер Месмер.

„Образът, който иска да остави, и който наистина ще остави, е този на лицето на френското превъоръжаване“, отбеляза още парламентарен служител.

