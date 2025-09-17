Ключова визита! Тръмп във Великобритания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна на държавно посещение във Великобритания, съобщи BBC. Той е придружаван от съпругата си Мелания.

Това е безпрецедентна, втора държавна визита на Тръмп във Великобритания. Първата се състоя през 2019 г. - по време на първия му президентски мандат. Тогава Тръмп бе гост на кралица Елизабет Втора, която почина през 2022 г., а сега негов домакин е синът ѝ - крал Чарлз Трети.

САЩ и Великобритания са близки съюзници и представители на двете страни често говорят за "специална връзка" между тях.

Самолетът на Тръмп Air Force One кацна на летище "Станстед" в Лондон в 21:07 ч. (23:07 ч. българско време). Американският президент бе посрещнат от новата британска министърка на външните работи Ивет Купър, съобщи "Франс прес".

BBC посочва, че президентът и първата дама на САЩ са прекарали нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.

Посещението днес и утре ще бъде белязано от редица тържествени прояви.

Крал Чарлз III ще бъде домакин на Тръмп в замъка Уиндзор за пищна вечеря и разходка с каляска на 17 септември, преди президентът да се срещне с премиера Киър Стармър в резиденцията му на 18 септември.

Преди да отпътува от Вашингтон, Тръмп каза, че за него е "голяма чест" да стане първият американски президент, поканен на държавна визита във Великобритания за втори път, отбелязва АФП.

"Чарлз, както знаете, който сега е крал, е мой приятел", каза Тръмп пред журналисти във Вашингтон. "Той е изключително елегантен джентълмен и представлява страната по най-добрия начин".

Републиканецът, който отдавна проявява интерес към британската монархия, е първият американски президент, поканен на две държавни визити, след като бе приеман от кралица Елизабет II по време на последния си мандат през 2019 г.

Сигурността по време на визитата е строга, а вечерята в замъка Уиндзор означава, че републиканецът ще бъде далеч от тълпите, като програмата му предвижда да избягва Лондон, където на 17 септември е планиран голям анти-Тръмп протест.

