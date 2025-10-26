Извънредно! Двама арестувани за обира в Лувъра

Двама заподозрени са арестувани за кражба на скъпоценни коронни бижута от музея Лувър в Париж, съобщава Би Би Си.

Според вестник „Льо Паризиен“ мъжете са от парижкото предградие Сен Дени, а единият се е готвил да се качи на полет от летище „Шарл дьо Гол“.

Предмети на стойност 88 милиона евро бяха били откраднати от най-посещавания музей в света миналата неделя, когато четирима крадци, оборудвани с електрически инструменти, са нахлули в сградата посред бял ден.

Френският министър на правосъдието призна, че протоколите за сигурност са се провалили.

Според разследването заподозрените, които са известни на полицията с предишни кражби с взлом, са били арестувани в събота вечер. Полицията има право да ги разпитва до 96 часа.

От прокуратурата на Париж съобщават, че бандата е пристигнала в 09:30 ч., малко след като музеят е отворил врати за посетители.

Заподозрените са пристигнали с монтиран на превозно средство механичен асансьор, за да получат достъп до Галерия „Аполон“ през балкон близо до река Сена. Снимки от местопроизшествието показват стълба, водеща до прозорец на първия етаж.

Двама от крадците са влезли вътре, като са разрязали прозореца с електрически инструменти. След това са заплашили охраната, която е евакуирала помещенията, и са разрязали стъклото на две витрини, съдържащи бижута.

Предварителен доклад разкрива, че една от всеки три стаи в музея не е имала камери за видеонаблюдение. Френската полиция съобщава, че крадците са били вътре четири минути и са избягали с два скутера, чакащи отвън.

Мерките за сигурност около културните институции на Франция са засилени, съобщиха органите на реда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com