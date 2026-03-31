Иран взе на мушка Google и Боинг. Най-страшната закана

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КСИР) обяви намерението си да нанесе удари по 18 американски компании в Близкия изток, включително HP, Microsoft, Apple, Google, Nvidia, Boeing и други, съобщава иранската агенция Fars.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) предупреждава, че от 20:00 часа на 1 април (20:30 часа българско време) ще бъдат нанасяни удари в отговор на всяко убийство в Иран. Военните смятат, че американските ИТ и ИИ компании са ключови за разработването и проследяването на цели за удари срещу тяхната страна, предаде "Труд".

"Съветваме служителите на тези институции незабавно да напуснат работните си места, за да защитят живота си. Жителите на райони, разположени в близост до тези терористични организации във всички страни от региона, също се съветват да напуснат териториите си в радиус от един километър и да отидат на безопасно място", се казва в изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, според информационната агенция Tasnim.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че американската страна очаква да сключи сделка с Иран до 6 април. "Времето изтича, остават само няколко дни. Ще видим какво ще се случи", каза тя.

На 26 март президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Иран "моли" САЩ за сделка, като същевременно публично заяви, че разглежда само предложението на Вашингтон. САЩ представиха на Техеран проект на мирно споразумение от 15 точки.

Агенция Tasnim, позовавайки се на свой източник, съобщи, че Техеран е изпратил официален отговор на предложения от САЩ план за разрешаване на конфликта и очаква отговора на Вашингтон. В отговора си Техеран поиска прекратяване на военните действия и гаранции за предотвратяване на повторение на конфликта, както и обезщетение за щети, пише агенцията. Освен това Иран настоява за признаване на суверенитета му над Ормузкия проток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com