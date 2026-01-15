Европейска страна изгражда уникално летище в Европа. Проектът

Полша започна строителството на най-голямото летище в страната.

От години се говори за мегапроекта Port Polska. Плановете са да е врата към Европа и един от най-големите транспортни центрове в региона. И след известно отлагане заради корупционен скандал след одобрението на проекта през 2017 г., строителството му най-накрая започва през 2026.

Очаква се да бъде завършено и да започне да функционира през 2032 г. Ще има капацитета да посреща до 40 милиона пътници годишно, с което ще се нареди до летища като Хийтроу и Истанбул. А за да бъде постигната тази амбициозна цел, ще са необходими цели 30 милиарда долара, осигурени от полското правителство.

"Самолети от цял ​​свят, 24/7; най-големият транспортен център в региона; най-бързата железопътна мрежа в Европа - това е, което изграждаме", заяви полският премиер преди дни, давайки старт на изграждането на мегалетището.

То ще се простира върху парцел от 2585 хектара. Първоначално ще има две успоредни писти с дължина около 4000 метра, а в последствие ще се изгради и трета, вероятно и четвърта писта. В непосредствена близост до тях ще бъдат изградени пътническият терминал и ЖП гара, с която транспортът от Варшава ще бъде значително улеснен.

Очаква се около 40% от пътниците да пристигат именно с влак. И то високоскоростен, с който пътуването от столицата ще е само 20 минути. А мястото ще е сборен пункт на три вида транспорт - въздушен, автомобилен и железопътен.

Port Polska се изгражда с амбицията да бъде врата към Европа и един от най-големите транспортни центрове в региона, дори и на континента. Смята се, че напълно ще промени към по-добро пътуванията в страната и извън нея, обясняват от Euronews.

Подобен проект, и то извън най-големите и богати европейски държави, е поредният ясен знак колко е важен въздушният транспорт за икономиката на всяка една страна. И сме сигурни, че той нито ще е първият, нито последният, който ще видим в следващите години.

